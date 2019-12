Le ministre Crucke libère un subside de 664 000 euros pour l’Alliance.

Le Père Noël cette année s’appelle Jean-Luc Crucke. Le ministre des Sports de la Région wallonne vient de signer la promesse de subside d’un montant de 664 000 € pour les nouvelles infrastructures du football de Huppaye. Je suis très heureux de l’aboutissement d’une saga de plus de dix ans avec de la persévérance et surtout un vrai dossier bien ficelé. On a fait la preuve qu’on pouvait y arriver. Amis huppaytois, cette fois nous passons du rêve à la réalité. Merci pour votre patience et votre confiance."

C’est très fièrement que Michaël Dombret, échevin des Sports à Ramillies, a accueilli la nouvelle communiquée jeudi matin par l’administration. "Nous devrions avoir d’ici la mi-janvier la notification. C’est le fruit de concertations et surtout d’un dossier qui a été défendu comme il se devait par le collège, mais aussi par les responsables du club de football, qui ont été impliqués dans le processus."

Ce sont actuellement plus de 200 membres qui utilisent des infrastructures insalubres. Plus de 140 jeunes qui doivent apprendre le football dans des conditions pénibles, mais qui ont malgré tout continué à faire confiance à l’équipe dirigeante. "Le ministre en a tenu compte, d’autant qu’il n’y a rien d’autre dans le coin."

Puisque le dossier est bien avancé, le souhait est donc à présent de mettre tout en œuvre le plus tôt possible. "Le subside est une bonne nouvelle, même si on avait pris nos responsabilités voici trois mois déjà et étions prêts à partir sur fonds propres car le dossier ne pouvait plus attendre. On a donc gagné un temps précieux. On espère voir les impétrants à l’œuvre en mars et, le mois suivant, le gros chantier entamé !"

Du côté de l’opposition IC, Cédric Delveaux, ancien échevin des Sports et MR, se réjouit. "On est contents qu’un ministre MR soutienne autant le projet. C’est au final ce que l’on voulait, une infrastructure subsidiée. Cela va donner de l’air aux finances de la commune. On est gâtés avec 2 millions de subsides en cumulant le football et le hall sportif. On aspire à présent à pouvoir se retrouver tous ensemble autour d’une table pour boire un bon verre avec cette bonne nouvelle pour ce club qui mérite d’évoluer dans des conditions plus décentes."