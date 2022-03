C’est une tuile pour Bouygues Immobilier Belgium. Le Conseil d’État a annulé le permis unique pour son projet d’un immeuble de 84 appartements avenue des Combattants, près du centre commercial du Douaire, à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Le promoteur devait s’y attendre : en novembre 2019, la plus haute juridiction administrative du royaume avait suspendu ledit permis qui était attaqué par un riverain.

Pour justifier sa décision, le Conseil d’État constate que le projet ne respecte pas la législation wallonne en termes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le promoteur a bien essayé de montrer que des solutions existent même si, le cas échéant, un permis modificatif peut devoir être demandé. Et c’est ce qui chiffonne le Conseil d’État:"Il s’impose que les modifications nécessaires soient correctement appréhendées avant la délivrance du permis unique autorisant le projet non conforme".

Dès lors, le ministre régional de l’Aménagement du territoire de l’époque, Carlo Di Antonio (cdH), n’aurait pas dû délivrer le permis le 6 décembre 2018.

Celui-ci intervenait dans le dossier car le permis octroyé le 12 juillet 2018 par le collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve faisait l’objet d’un recours de deux riverains.

Demande de permis introduite en 2014

En plus des 84 appartements, il était prévu 4 espaces pour professions libérales et un parking souterrain pour voitures et vélos. Dans le cadre de ce projet, l’avenue de la Tannerie devait être prolongée jusqu’à l’avenue des Combattants et la ruelle de la Cure jusqu’à l’avenue de la Tannerie.

La demande de permis remonte à juillet 2014 et a fait l’objet de trois enquêtes publiques, le projet ayant été revu deux fois.