Le personnel de Logistics Nivelles approuve le plan social après une journée tendue Brabant wallon Vincent Fifi © CVTFI

La longue saga du conflit entre direction et représentants du personnel touche à sa fin chez Logistics Nivelles. Du reste, la vie de l’entreprise aussi. En septembre 2021, le groupe international Kuehne + Nagel avait annoncé son intention de fermer le site à l’automne 2022, mettant en péril 549 emplois. Depuis, ni les nombreuses réunions organisées dans le cadre de la procédure Renault, ni les actions de protestation menées à Nivelles ou dans des magasins Carrefour approvisionnés depuis le zoning Sud, pas plus que les nombreux moments de (vive) tension entre la direction et les représentants des travailleurs, n’ont pu changer la donne.