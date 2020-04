La situation en milieu hospitalier, en pleine crise du coronavirus, est paradoxale : certains services manquent de personnel et des maisons de repos doivent faire appel à des bénévoles, tandis que d’autres travailleurs des hôpitaux sont en chômage technique. C’est que dans certains services comme l’orthopédie, l’imagerie médicale et bien d’autres, on ne traite plus que les urgences…

Pour le personnel au chômage, c’est la catastrophe : souvent, il s’agit de femmes travaillant à temps partiel et gagner 70 % d’un temps partiel, ça ne suffit pas pour assurer les fins de mois.

(...)