À quelques jours de la première, les répétitions du "Petit Prince" s’enchaînent et la pression monte dans les ruines de l’abbaye de Villers. La météo est heureusement plus clémente et permet désormais de répéter au sec. C’est que la scène, couleur ocre pour symboliser le désert, ne bénéficie plus du "toit" de l’église, comme l’an dernier, puisqu’elle a été installée au fond du site. "On change d’endroit chaque année, ça dépend du spectacle. Des fois, on invite le public à se déplacer durant le spectacle au sein de l’abbaye mais ce ne sera pas le cas cette année suite aux mesures sanitaires", glisse Patrick de Longrée, le producteur du spectacle.

(...)