Le plan canicule du CPAS de Perwez est activé © BELGA Brabant wallon J.Br.

Un appel quotidien et une distribution d'eau sont prévus pour les personnes qui en feront la demande.





"A l’eau – N’attendez pas d’avoir soif !" Voilà le nom du plan canicule qui vient d'être mis en place par le CPAS de Perwez. Concrètement, il s’agit d’un call center avec un numéro unique : 081/65.66.03. "L’été est arrivé et si ce moment de douceur est attendu par beaucoup, certains peuvent réellement souffrir des fortes températures durant cette période de l’année", explique Véronique Bidoul, la présidente du CPAS de Perwez.



Comme c'est également le cas au sein d'autres centres d'action sociale, un "Plan Canicule" visant à garantir la sécurité de la population en cas de forte chaleur a donc été mis sur pied. Un plan qui s’adresse principalement aux personnes fragilisées et/ou plus sensibles à la chaleur. "En plus des personnes âgées, il s’adresse aussi aux personnes qui souffrent de pathologies cardiaques et/ou pulmonaires lourdes ou encore d’affection du système nerveux central, à celles et ceux qui sont en cours de traitement chimiothérapique ou radiothérapique, aux personnes qui présentent un handicap moyen à lourd ou encore à celles et ceux qui souffrent."



Concrètement, ce nouveau plan canicule propose, aux personnes qui en feront la demande, de recevoir, chaque jour ouvrable, un appel quotidien afin de prendre des nouvelles de celles-ci. Une distribution d’eau régulière est également prévue pour les personnes inscrites au plan et qui en font la demande.



Pour en profiter, un seul numéro de téléphone: le 081/65.66.03.