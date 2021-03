Des balises pour diminuer, au niveau communal, les gaz à effets de serre de 40% d’ici 2030

Comme pas mal d’autres communes, Villers-la-Ville a adhéré il y a un peu moins de deux ans à la "Convention des maires" et s’était donc engagée à élaborer un Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) tenant compte des particularités de son territoire. L’objectif est de diminuer les émissions de gaz à effets de serre dans l’entité de 40 % - par rapport aux chiffres de 2006 - d’ici 2030, et parvenir à une neutralité carbone pour 2050.