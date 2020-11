Ce mercredi, en fin de séance du conseil communal virtuel, le plus jeune conseiller présent « autour de la table » a tenu à faire une déclaration. Malheureusement, ce dernier signalait sa démission du poste de conseiller communal. Une décision difficile rendue obligatoire par un déménagement en dehors de la commune de Lasne.

« Je me vois dans l'obligation de démissionner du conseil communal, regrette Léopold Van den Abeele. Je savais dès le départ que mon mandat, en tant qu'étudiant, dépendait aussi du lieu de vie de ma maman, chez qui je réside. Comme elle déménage en dehors de Lasne, j'ai cherché des possibilités qui m'auraient permis d'aller au terme de mon mandat - comme j'en ai toujours eu l'intention - mais ce n'est pas possible. Je tenais toutefois à remercier le conseil et la majorité pour l'expérience incroyable que ces années m'ont permis d'engranger. Je continuerai à m'impliquer dans la vie de la commune, à me battre pour les jeunes et à tenter d'insuffler de la modernité au niveau de la commune. Et qui sait, je reviendrai peut-être à Lasne dans le futur. »



Le jeune conseiller a dans la foulée été salué pour son engagement par les membres du conseil communal. Rappelons que lors des élections, il avait signé le 6e score sur la liste MR-IC avec 768 voies. Un nombre de voies qui lui permettait de briguer un poste d'échevin, ce qu'il avait refusé après réflexion.



Sa démission ne devrait toutefois être rendue officielle que dès le prochain conseil communal, fixé au 10 novembre.