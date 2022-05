À la demande d’un Wavrien, le dernier conseil communal de mardi dernier a examiné la possibilité de changer le nom du sentier du Bosquet et de le baptiser sentier Marcel Ginion.

"Quelle bonne idée, s’est réjoui le conseiller Écolo Jean Goossens, avant de citer quelques strophes du poète biergeois. J’ai couru les sentiers de Lauzelle à Rosières. Dans l’odeur du froment, de l’épeautre et des blés. Et l’éclair de la faux aiguisée sur la pierre; Enlevait au soleil un morceau de clarté. Là où je suis né." Jean Goossens a poursuivi son hommage. " De son vivant, il avait émis le souhait que plus tard ce sentier porte son nom. Il est décédé il y a 17 ans Il n’est jamais trop tard. Il aimait s’y promener et y écrire, dessiner et sculpter le bois. Il serait peut-être utile de rappeler aux riverains que ce n’est pas une bonne idée d’y déposer leur tonte de gazon ou leur taille de lauriers et de taxus."