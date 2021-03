De Braine-l’Alleud jusqu’à la gare de Nivelles, de nombreux ouvriers sont pour l’instant au travail le long de la ligne 124. La mise à quatre voies pour préparer l’arrivée du RER est en train de se concrétiser et à partir de la semaine prochaine, les habitants de Baulers seront directement concernés par les travaux.

En effet, Infrabel a informé la Ville de Nivelles à propos du démontage du pont de la rue Lossignol, qui doit être reconstruit puisqu’il doit être plus large qu’actuellement. "Afin d’assurer la sécurité de tous, la circulation sera fermée durant la totalité du chantier, soit du 10 mars 2021 au 31 mai 2023", confirme le site internet communal.

En clair, on ne pourra plus passer sous le pont de la rue Lossignol, qui deviendra donc un cul de sac pour ceux qui la prendront depuis la chaussée de Bruxelles. Les arrêts de bus qui s’y trouvent seront supprimés et un nouvel arrêt sera aménagé à hauteur du 266 de la chaussée de Bruxelles. Les lignes régulières, elles, seront déviées vers la rue de Dinant. En fonction de l’évolution du chantier, la circulation des piétons et des cyclistes, elle, peut être maintenue pour l’instant.

"C’est une fermeture de longue durée, reconnait le bourgmestre Pierre Huart. Mais il est préférable que ce soit clair, pour que le travail avance correctement et que les gens, prennent directement de nouvelles habitudes."