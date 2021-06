Le port du masque ne sera plus obligatoire dans nos centres urbains à l’extérieur, dans l’espace public, dès le jeudi 17 juin.

« Il reste néanmoins obligatoire au sein des marchés et brocantes, où il n’est pas simple de respecter la règle de distanciation sociale, toujours d’application », précise la bourgmestre Julie Chantry. « Il reste aussi obligatoire à l’intérieur, dans les lieux accessibles au public. Les centres commerciaux, entre autres. »

Les autorités communales ont évalué les risques - faibles à Ottignies (où la population se concentre essentiellement dans le Douaire), faibles à Louvain-la-Neuve (où les étudiants sont déjà ou seront bientôt en vacances, où le piétonnier est suffisamment large pour permettre le respect des distances) - avant de décider de cet assouplissement, qui réjouira beaucoup de monde.

« On ne portera pas de masque à Louvain-la-Plage, du 1er juillet au 1er août ! Le sable sera réparti de manière à ce qu’on puisse s’y installer par bulle, en toute sécurité. »

Alors que la fin de l’année scolaire se profile (et avec elle, les festivités attendues au bord du lac, la police concentrera ses efforts sur le respect des distances et le respect de l’ordonnance qui interdit la consommation et la détention d’alcool par les moins de 16 ans. La Ville a chargé son service de Cohésion et Prévention Sociales de mener des actions de sensibilisation auprès des fêtards, dès le 18 juin.