Lundi à Bruxelles, la conférence des bourgmestres a planché sur les possibilités d’en finir, à certaines conditions, avec l’obligation du port du masque dans l’espace public. À l’occasion d’une réunion des bourgmestres brabançons wallons avec le gouverneur Gilles Mahieu, la question a également été abordée. Pierre Huart, le bourgmestre de Nivelles, a demandé s’il pouvait lever les mesures prises il y a quelques mois et autoriser à nouveau les Aclots à parcourir les rues de l’intramuros sans être masqués.

“On voit que la situation sanitaire évolue bien et l’idée est de permettre aux habitants de commencer à reprendre une vie normale, confirme le maïeur aclot. Il y a pas mal d’activités à nouveau dans le centre de Nivelles, j’ai demandé si on pouvait lever l’ordonnance et le gouverneur a validé cette demande.”

