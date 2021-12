Les enfants devront désormais porter le masque à partir de six ans. En classe et partout où le port du masque est en vigueur. C’est un fameux changement pour ces enfants qui en étaient dispensés depuis le début de la pandémie.

Le masque va donc faire son entrée dans les écoles primaires. Pierre Squifflet, directeur du PSE (service de promotion de la santé à l’école) libre du Brabant wallon, est plutôt favorable à cette mesure : "Si c’est un moindre mal qui nous permet de ne pas devoir fermer plus de classes, c’est plutôt une bonne chose, estime-t-il. Reste à voir comment cela fonctionnera avec les plus petits. Ce n’est pas évident de porter le masque correctement. Il faudra des masques adaptés aux plus petits. Car si les enfants portent des masques chirurgicaux trop grands pour eux, qui bougent, ils vont y chipoter et cela n’aura pas l’efficacité escomptée. Mais nous sommes plutôt contents de cette décision. Tout ce qui permettra de ne pas aggraver une situation déjà très tendue dans les écoles est bon à prendre."

(...)