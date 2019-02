C’est presque comme au bowling. Sauf que nous sommes sur un terrain de golf. À la frontière entre le physique et le digital, la nouvelle technologie TopTracer Range permet aux golfeurs de jouer sur les parcours mythiques du monde entier… sans se déplacer. Le tout avec un réalisme impressionnant.

Comme on le voit sur la photo, le joueur frappe sa balle au practice range et la voit évoluer dans les airs, mais également sur le parcours de son choix sur l’écran placé en face de lui. Le parfait mix entre réalité et virtuel.

Au golf de Louvain -la-Neuve, là où le centre Pro1Golf a ses quartiers, nous avons rencontré son manager, Kevin Hélin, fier de nous faire une petite démonstration. Concrètement, le joueur s’installe comme à son habitude au driving range, où il entraîne son swing, et sélectionne un mode de jeu sur l’écran. À sa droite, grâce à l’écran de contrôle, il peut apprécier les statistiques de la trajectoire de sa balle. Il peut ensuite frapper ses balles qui sont suivies par le TopTracer Range et projetées sur le parcours virtuel qu’il aura choisi.

Le joueur peut donc faire un parcours 18 trous à l’autre bout du monde sans devoir quitter la Belgique. "L’objectif est à la fois ludique, car on peut réaliser des parties entre amis comme au bowling, mais également de s’entraîner différemment. C’est une autre façon d’apprécier ou de se familiariser avec le golf", concède Kevin Hélin.

Des contraintes ? "Je dirais simplement la réservation." Des avantages ? "J’en vois plusieurs. Par exemple, c’est l’outil idéal pour casser les barrières sur ce sport que l’on croit réserver à une élite. Et puis, dans les environs, nous sommes entourés d’entreprises. Si un golf veut effectuer un parcours de golf, il doit compter entre quatre et six heures. Ici, il peut venir un temps de midi et y jouer trente minutes ou une heure, ajoute le jeune manager. TopTracer Range est accessible aux amateurs comme aux professionnels. Pour les amateurs, il est préférable d’avoir minimum cinq mois d’expérience."

En place depuis le 1er novembre, l’inspiration leur est venue lors d’un mini-trip professionnel en Angleterre et aux Pays-Bas. Après deux années de confection et un investissement important, le premier golf digital du pays est ainsi né dans nos contrées.