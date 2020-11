Lors du dernier conseil communal, le coût des déchets s’est invité dans les discussions des élus. Mais contrairement à d’autres entités où les débats étaient plutôt animés, à Jodoigne, tout s’est passé dans la plus grande sérénité.

Concrètement, la taxe forfaitaire ne change pas et reste fixée à 75 euros par ménage. Quant au prix du sac-poubelle, il passe de 1,25 à 1,50 € pour les 60 litres, de 0,70 à 0,80 € pour les 30 litres alors que le sac organique ne bouge pas et reste à 0,50 €. "Nous avons décidé d’impacter le prix du sac plutôt que celui de la taxe forfaitaire car de cette manière, nous touchons directement le producteur de déchets", précise Bénédicte Delmez, l’échevine de l’Environnement, qui annonce également un futur tournant dans la collecte de déchets. "L’objectif, pour le prochain marché, c’est de pouvoir passer aux conteneurs à puce en 2023. L’expérience d’autres communes démontre l’impact conséquent sur la production des déchets des ménages mais la configuration du centre-ville, l’étroitesse des rues et des trottoirs ne sont pas négligeables. Mais on travaille dessus."

Du côté de l’opposition, Michael Segers s’est dit satisfait de la future concrétisation des poubelles à puce alors que Sébastien Bastaits a émis deux propositions. "Le règlement de la taxe prévoit que les ménages modestes peuvent introduire une demande pour une aide équivalente à 50 % de la taxe. L’information est reprise en annexe mais il serait bien que la commune en fasse la promotion. Ensuite, si la taxe 2021 est à payer pour le second trimestre de l’année prochaine, les Jodoignois devraient payer trois fois sur un intervalle d’une année. On pourrait peut-être réduire l’impact en exécutant la perception de la taxe en fin d’année." Deux suggestions reçues positivement par le bourgmestre, Jean-Luc Meurice.