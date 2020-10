La crise sanitaire et le confinement qui l’a accompagnée ont mis beaucoup de secteurs à l’arrêt, y compris celui de l’immobilier. Le 2e trimestre 2020 était d’ailleurs le trimestre avec le moins d’activité immobilière depuis 5 ans en Belgique. Mais dès le début du déconfinement, l’activité immobilière a repris de plus belle, même si le nombre de transactions immobilières en 2020 est toujours plus faible qu’en 2019.

Dans le Brabant wallon, l’activité immobilière a été la moins soutenue du pays durant les neuf premiers mois de l’année : la province enregistre une chute de 9,3 % du nombre de transactions par rapport à la même période en 2019, tandis qu’au niveau national, l’activité n’a baissé que de 3,5 %.

La reprise des ventes de biens s’est accompagnée d’une hausse des prix assez vertigineuse dans la jeune province, tous types de biens confondus.