La journée de jeudi a commencé par les réquisitions de l’avocat général sur la culpabilité, au procès de Caroline Boreux devant la cour d’assises du Brabant wallon. Le premier substitut Laurent Gérard a tenu d’emblée à rassurer les jurés : même s’ils déclarent que l’accusée a bien assassiné sa fille âgée de six ans le 1er mars 2019 à Mont-Saint-Guibert, ils ne seront pas tenus de lui infliger la peine maximale. Lors de ce débat qui aura lieu dans un second temps si la culpabilité est établie, la fourchette restera large : entre trois ans de prison et la réclusion à perpétuité.