Cette année verra notamment la finalisation des travaux à l’école de Tilly.

Vendredi soir, le bourgmestre Emmanuel Burton et les autres membres du collège communal avaient invité le personnel de la commune à la salle polyvalente de Sart-Dames-Avelines, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Après avoir tenté de le faire en chanson l’an dernier, le maïeur avait opté cette année pour un discours plus classique.

Auparavant, la directrice générale, Séverine Rucquoy, a pris la parole pour souligner la chance du personnel de travailler pour une commune qui veille à un climat de travail apaisé et confortable. Elle a souhaité que 2020 soit encore une année de professionnalisme et d’action au service du citoyen mais aussi de bienveillance, d’empathie, de soutien et d’entraide au sein de l’administration.

Emmanuel Burton, lui, a commencé par une petite rétrospective de l’année 2019, et a souligné quelques réalisations importantes comme le premier Salon du véhicule électrique. C’était une première dans la région, et la météo n’a pas joué en la faveur de l’événement mais celui-ci fut tout de même un succès. Et si l’extension de l’école de Tilly a donné quelques cheveux blancs supplémentaires à l’échevin des Travaux Philippe Vanhollebeke, le chantier a bien avancé l’an dernier.

Les dix ans de la bibliothèque, la rénovation de la rue du Try, le lancement du plan de cohésion sociale, la signature de la convention des maires ou encore la pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du CPAS et celui du co-accueil ont également été épinglés parmi les dossiers importants de l’année écoulée.

Pour 2020, le travail ne manquera pas non plus. Ce sera l’année de la finalisation du chantier de l’école de Tilly et vu la réaction des enseignantes présentes dans la salle, elle est très attendue. Les premiers tableaux numériques arriveront par ailleurs dans les écoles communales.

Dans les mois qui viennent, il sera également question de poursuivre le projet de station d’épuration pour le hameau de Rigenée. La rénovation de la place de Sart sera également mise sur les rails, tout comme le remplacement progressif des points d’éclairage public pour passer à la technologie Led, qui est moins énergivore.

"Nous prendrons toujours votre défense"

Le bourgmestre Emmanuel Burton, lors de ces vœux 2020, a remercié le personnel communal qui travaille au quotidien pour les citoyens. Il a également cité les membres du CPAS, de la zone de police, de Récréagique, du complexe sportif ainsi que les bénévoles qui permettent à la bibliothèque, aux Paniers partagés et à l’Espace public numérique de fonctionner.

"J’aimerais aussi parler des réseaux sociaux dont nous sommes tous victimes : les commentaires rase-moquette ou même les fake news sont régulières, a précisé le maïeur. Personnellement, ça ne me touche pas : je ne sais que trop bien que les coups sont monnaie courante. Mais je sais aussi que les critiques sur nos projets sont des critiques ou du mépris de votre travail. Je veux vous dire que nous prendront toujours la défense de votre travail, de vos réalisations."