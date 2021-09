Créée en 1969, l’Amicale des corps de sauvetage (ACS) basée à La Hulpe n’a eu de cesse de remplir sa tâche en 52 années d’existence. Encore dernièrement, suite aux inondations catastrophiques qu’a connues notre pays, l’ACS, c’est 110 interventions à Grez-Doiceau et des dizaines en province de Luxembourg notamment. Les "chiffres Covid" sont encore plus impressionnants, avec plus de 700 interventions dans toute la Belgique depuis le mois de mars 2020 ! Le tout avec une équipe de 400 personnes toutes disciplines confondues dont environ 95 % de bénévoles et une vingtaine de permanents.

Spécialisée dans le secours sanitaire à la population civile, l’ACS La Hulpe, c’est aussi ni plus ni moins que le plus grand centre de secours du pays. Un centre qui va bénéficier tout bientôt d’une extension qui devenait plus que nécessaire avec le déploiement d’un nouveau bâtiment destiné aux départs d’urgence. " Nous avons un hangar technique à l’heure actuelle, mais pas de hall de départ d’urgence (couvert donc), explique Arnold Félix, le président de l’ACS. Ce nouveau bâtiment va permettre à nos équipes d’améliorer grandement leurs conditions de travail. Au niveau de l’organisation aussi, tout va pouvoir grandement s’améliorer. Pour faire simple, cela ressemblera à une véritable caserne de pompiers, avec toutes les facilités que cela nous procurera. "

En parlant de pompiers justement, s’ajoutant aux 11 véhicules de type 112 que possède l’ACS, une première antenne de pompiers va être également bientôt opérationnelle. Le temps que le véhicule soit reconditionné et mis en ordre.

Côté financement, le coût total de l’extension est estimé à 700 000 € TVAC ; 250 000 € seront empruntés par l’ACS (et garantis par les communes de Lasne, La Hulpe et Rixensart), la majeure partie sera financée par des dons (Mme Solvay ou Bernard Kahn, entre autres). Enfin, un subside en capital de 20 000 € sera également octroyé par Lasne, La Hulpe et Rixensart.