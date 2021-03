Mauvaise nouvelle : alors que les travaux du contournement Nord de Tubize devaient commencer cette année après plusieurs reports, ceux-ci seraient reportés à 2023.

En effet, s’il s’agit de désengorger la circulation aux heures de pointe sur certains grands axes de la commune comme la chaussée de Bruxelles et la chaussée de Mons, notamment, envahies par les poids lourds, ce contournement s’attaque surtout aux causes de cet engorgement quotidien. La circulation très tendue au niveau des feux rouges de Hal provoque de fortes concentrations sur le E429 entre Hal et Lembeek.