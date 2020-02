Avec ses 310 logements annoncés, plus deux cellules commerciales et une crèche, le projet immobilier dit de l’Îlot Saint-Roch provoque pas mal de craintes chez les riverains. Il a déjà connu plusieurs versions et lors de l’enquête publique, 235 réclamations ont été envoyées au service de l’urbanisme. Les membres de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) se sont également prononcés défavorablement.

Et comme l’approbation des nouvelles voiries du lotissement était soumise au conseil communal de lundi soir, les riverains s’étaient mobilisés en nombre.

Et ils ne se sont pas gênés pour applaudir les interventions des partis de l’opposition pointant tour à tour une trop forte densification, d’importants problèmes de mobilité à prévoir du côté du faubourg Sainte-Anne, du boulevard des Arbalétriers ou encore de la rue des Combattants, ainsi que des problèmes de sécurité.

Gaëtan Thibaut, pour PluS, a également ironisé sur les espaces verts prévus dans la version initiale présentée par le promoteur, mais fortement réduits à présent. Côté CDH, Évelyne Vanpée a pointé aussi l’utilisation du Ravel comme accès pour les services de secours, afin de permettre de densifier encore. "Pas de jeux pour enfants, pas de bulles enterrées, pas de piste cyclable alors que l’on promet 600 emplacements pour vélo dans ce nouveau quartier !", a complété Véronique Vandegoor (Défi).

Le bourgmestre Pierre Huart a répondu que l’objet du vote n’était pas le projet global, qui n’est pas encore définitif et sur lequel le fonctionnaire-délégué devra prendre une décision à un stade ultérieur, mais bien sur les voiries. Et à cet égard, le tracé proposé dans le nouveau quartier répond aux exigences du Schéma d’orientation local (Sol) validé par la Région.

Le maïeur en a profité pour donner quelques coups de griffe acérée au CDH, qui selon lui avait validé toutes les étapes du projet lorsqu’il était dans la majorité avant de changer d’avis une fois dans l’opposition.

Le tracé des voiries a finalement été adopté par tous les membres de la majorité.