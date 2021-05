En 2016, les autorités communales de Jodoigne avaient l’intention de construire une piscine près du hall sportif Baudouin 1er. Un doux rêve qui a été balayé par une violente tempête qui complètement dévasté le hall, ne laissant qu’un amas de tôles froissées sur son passage. Un coup dur qui n’a cependant pas calmé les ardeurs sportives des édiles., explique Jean-Luc Meurice, le bourgmestre.

Ce projet ambitieux, il s’étend sur un terrain de 12 hectares entre le chemin Vert, la chaussée de Tirlemont et la rue de Piétrain, à proximité du centre-ville, des écoles et du Ravel. “Dans un premier temps, il est prévu d’y installer un hall des sports avec deux grands plateaux, deux dojos, deux salles de danse, une salle polyvalente et les vestiaires”, continue le maïeur. Concernant le hall sportif, le permis d’urbanisme a été délivré le 5 février dernier alors que le cahier des charges a été rédigé et se trouve actuellement sur la table de la Région wallonne pour approbation. Les travaux devraient débuter à la fin de cette année pour se terminer à la mi-2023.