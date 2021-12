Il n’y aura pas de parc national sur le territoire du Brabant wallon. Le projet de Forêts de Brabant n’a pas été retenu par le Gouvernement wallon qui a validé, sur proposition des ministres de l’Environnement Céline Tellier et du Tourisme Valérie De Bue, le choix des quatre projets qui passeront la deuxième étape du processus. Il s’agit des projets Entre-Sambre-et-Meuse, Forêt d’Anlier, Hautes Fagnes et Vallée de la Semois.

Le projet, soutenu par la Province du Brabant wallon, incluait les régions bruxelloise et flamande et devait connecter les forêts de Soignes et de Meerdael, les bois de Hal et de Laurensart, et les vallées de la Lasne et de la Dyle. Il se serait étendu sur plus de 4300 hectares de bois et vallées situées sur dix communes du nord de la province.

Mais le dossier n’a pas franchi l’étape de la présélection. Le comité d’évaluation chargé d’évaluer les sept candidatures a estimé que le dossier n’était pas admissible car le critère de superficie minimale d’espace naturel dédié à la conservation de la biodiversité n’était pas respecté. Les porteurs du projet n’ont en effet pas réussi à convaincre l’ensemble des propriétaires privés des terrains concernés par le projet de parc national. La Région wallonne exigeait l’accord de propriétaires de parcelles couvrant plus de 60 % de la surface du projet. Or le projet n’a obtenu l’accord de propriétaires que pour 26 % de la surface du projet.

“On savait que ce serait un point difficile, reconnaît Pierre Francis, responsable du service environnement et développement territorial à la Province du Brabant wallon. Il fallait que les propriétaires nous envoient un courrier avec leur numéro de parcelle cadastrale et qu’ils s’engagent sur une période de 20 ans. Il fallait non seulement qu’ils acceptent mais aussi qu’on parvienne à remonter jusqu’aux propriétaires. Tout cela dans un délai très limité, entre juillet et novembre. On savait qu’on avait déjà ce gros désavantage par rapport aux autres projets. Par exemple, le seul propriétaire dans les Hautes Fagnes, c’est la Région wallonne. Pour le projet d’Entre-Sambre-et-Meuse, ce sont les communes qui sont propriétaires.”

Pierre Francis regrette que le projet n’ait pas été retenu car les subsides auraient permis de renforcer le maillage écologique et de mieux préserver ces espaces verts. “On avait une candidature atypique qui pouvait être novatrice, avec des enjeux forts. Il y avait une opportunité de travailler là où il y a des enjeux de biodiversité, de restauration du maillage, segmenté par des axes routiers et de surfréquentation des espaces. C’était l’occasion d’avoir des moyens pour gérer tout ça. Mais on va poursuivre le travail et la coopération avec nos partenaires flamands, qui ont rentré une candidature auprès de la Région flamande.”

Parmi les quatre projets qui ont franchi la première étape, deux seront sélectionnés à la fin de l’année 2022 et se partageront une enveloppe de 28 millions d’euros.