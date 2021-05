Le conseil d’administration de la SNCB a récemment approuvé l’ambitieux projet de rénovation de l’ensemble du site de la gare d’Ottignies. La SNCB souhaite en faire un pôle multimodal à la fois confortable, fonctionnel et durable, accessible à tous les voyageurs. Cette nouvelle gare comprendra des parkings pour 600 vélos et plus de 1000 voitures, un nouveau bâtiment voyageurs, une nouvelle passerelle, des ascenseurs, des quais couverts entièrement réaménagés et tous les dispositifs pour permettre un accès aux personnes à mobilité réduite en toute autonomie. Le parvis où se trouve la gare des bus sera aussi complètement rénové. La nouvelle gare verra le jour à l’horizon 2030. La SNCB investira 83,3 millions d’euros dans ce projet.

Le projet de la gare d’Ottignies est élaboré en concertation avec les autorités locales et régionales. La première phase de ce projet concerne le parking situé avenue des Droits de l’Homme. Ce dernier devrait faire l’objet d’un dépôt de permis en 2022, pour une mise en service en 2024. Au préalable, la SNCB procédera à l’extension et au réaménagement du parking des Villas.

La demande de permis pour le bâtiment voyageurs, la passerelle de desserte des quais, la couverture des quais et le parvis dédié en grande partie à la gare des bus, sera déposée courant 2021, pour un achèvement des travaux fin 2025.

© DR

Les accès, les espaces d’accueil, les concessions, les quais et les deux passerelles seront surplombés d’une couverture d’environ 10 000 m², légère et ouverte, qui permettra le passage de lumière filtrée et une ambiance à la fois lumineuse et apaisante. Le bâtiment voyageurs sera durable et économe en énergie.

Infrabel et la SNCB ont débuté les réaménagements des quais en 2019, dont le revêtement de sol, les auvents, les abris, les sièges et les bancs, l’éclairage, les poubelles, les cadres horaires lumineux et la signalétique. Ces rénovations s’étalent de 2019 à 2029, avec des mises en service progressives au fur et à mesure des travaux.

© DR

Une déclaration d’intention sera signée entre les différents partenaires (la SNCB, Infrabel, l’OTW (bus TEC), la Région wallonne et la Ville d’Ottignies) dans les prochaines semaines.

Au terme des travaux de mise à 4 voies sur la L161 Ottignies-Bruxelles, il y aura toujours 4 trains S au départ de Louvain-la-Neuve vers Ottignies mais tous continueront, au moins en heure de pointe, vers Bruxelles (deux vers la jonction Nord-Midi et 2 vers le Nord-Est de Bruxelles).

Chaque jour en semaine, plus de 400 trains passent en gare d’Ottignies entre 4h50 et 23h51, pour conduire plus de 22.000 voyageurs vers Bruxelles, Louvain, Namur et Liège (chiffres avant la crise sanitaire).