Le collège provincial, vu la situation financière actuelle et la charge que représentera le financement de la zone de secours à l’avenir, a décidé de renoncer à certains investissements. C’est le cas de la rénovation à deux millions d’euros du “Cube”, le bâtiment destiné à abriter la dynamique de participation citoyenne.

Et surtout, le projet d’une nouvelle piscine au Bois des Rêves, estimé à six millions d’euros, ne verra pas le jour. “On reviendra plus tard avec un investissement plus ciblé et plus modeste, correspondant au potentiel du domaine et à l’attente du public”, a promis Tanguy Stuckens, le président du collège provincial.