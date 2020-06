Juste avant le confinement, la fondation Mérode-Rixensart introduisait une double demande de permis afin d’installer et d’exploiter une tente événementielle au sein des jardins du château de Rixensart. Amovible, d’une capacité maximale de 500 personnes et destinée essentiellement aux événements corporate – et quelques mariages – cette tente doit permettre à la fondation de poursuivre la réhabilitation de ce patrimoine exceptionnel de Wallonie. Deux parkings “verts” sont également prévus pour accueillir les visiteurs.