Ecolo a des doutes quant à l’obtention du permis, l’échevin des Sports se dit confiant.

Le dossier du terrain synthétique pour le club de foot de Rixensart continue d’avancer. Un bail emphytéotique (30 ans) a été signé entre la commune et la Fabrique d’Église. Ce qui devrait permettre à la commune de bénéficier des subsides d’InfraSports. "L’idée, c’est de pouvoir transformer le terrain en herbe du site de Rosières en un second terrain synthétique , explique Grégory Verté, l’échevin des Sports . Mais pas n’importe lequel : un terrain "sans remplissage".

C’est-à-dire un terrain synthétique privé de liège ou des fameuses billes en caoutchouc SBR, etc. Une sorte de terrain nouvelle génération muni de fibres plus longues, qui rendent inutile le "remplissage". "On attend de voir ce que donnent les discussions au niveau fédéral sur ces nouveaux types de terrain et on avisera. Si ça n’aboutit pas, on optera alors pour le remplissage avec du liège. Une solution qui sera d’office autorisée."

Un plan B, pas privilégié, mais qui devrait permettre au projet d’aboutir dans tous les cas de figure. Sauf qu’Ecolo a des doutes sur la nature du site… ce qui pourrait faire capoter le projet. "L’acte mentionne que le terrain est en intérêt paysager et espace vert selon le plan de secteur, en zone rurale selon le guide communal d’urbanisme et en zone Natura 2000 , a fait remarquer Philippe Lauwers, conseiller communal. On a donc de gros doutes quant à l’obtention d’un quelconque permis."

Des doutes balayés par Grégory Verté. "L’acte mentionne effectivement la présence d’une zone Natura 2000. Mais j’ai vérifié, le terrain n’y est pas. Il n’y a donc pas d’obstacle pour moi quant à l’obtention de ce permis."