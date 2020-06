La Fédération PS du Brabant wallon craint que les extrêmes ne se développe au sein de la FGTB.

Le bureau fédéral de la FGTB a officialisé ce mardi l’éviction de Robert Vertenueil, président du syndicat. Thierry Bodson reprend provisoirement sa fonction, dans l’attente de la désignation d’un nouveau président à la mi-septembre. Cette décision survient quelques jours après la rencontre entre le Nivellois et le président du MR Georges-Louis Bouchez. Rencontre à la suite de laquelle un article de presse était consacré.

Dans un communiqué, la Fédération PS du Brabant wallon dit avoir acté la décision avec tristesse. "En tant que militant socialiste et Brabançon wallon d’adoption, Robert Vertenueil n’a jamais manqué une occasion de prodiguer ses conseils et de nous faire part de ses idées pour une société plus juste et plus solidaire. Plus humaine", indique-t-elle.

Les socialistes brabançons craignent une montée des extrêmes au sein de la FGTB, même si le nouveau président a assuré que cette éviction n'est pas liée à la montée croissante des partis de gauche et du PTB en particulier. "Il paie sans doute le prix de son profond attachement au dialogue avec toutes les composantes démocratiques de notre pays, poursuit la fédération. Loin de nous l’idée de nous immiscer dans une décision prise par les instances d’une force de combat importante. Toutefois, nous craignons que les courants extrêmes qui s’y développent ne mènent à une radicalisation dangereuse du syndicat à l’heure où l’union des forces vives de gauche est plus que jamais nécessaire."