Au lendemain de l’annonce par la majorité provinciale MR-PS de la remise en cause du projet de nouvelle piscine au Bois des Rêves, le PS du Brabant wallon a apporté certaines précisions sur le sujet. A l’heure où les pouvoirs publics à tous niveaux doivent se serrer la ceinture, les socialistes précisent qu’il est normal de faire des choix.

Et en ce qui concerne la nouvelle piscine dont l’investissement représente 6,5 millions d’euros (dont 1,5 million de subsides), ce n’était plus possible vu l’obligation pour les provinces de contribuer désormais plus largement au financement des zones de secours.

Mais à l’instar du « Cube » qui devait abriter les initiatives de participation citoyenne au niveau provincial, ce n’est pas parce que l’investissement dans les infrastructures est annulé que la politique correspondante est mise en péril. En clair, le « tourisme populaire » au Bois des Rêves continue à être soutenu par la Province.

Une des alternatives aurait été de privatiser le projet. « On ne serait plus dans les missions d’un domaine provincial », constatait vendredi matin la députée provinciale en charge du Bois des Rêves, Isabelle Kibassa Maliba.

« Une piscine comme on l’imaginait hier, je crains que ce soit impossible parce que c’est impayable, confirme le président du PS BW, Dimitri Legasse. Mais il y a des discussions avec le partenaire MR pour trouver d’autres solutions pour 2022 ou 2023. »

Isabelle Kibassa-Maliba écarte la piste d’une simple rénovation du bassin existant. « On se rend compte qu’il faut changer pour se recentrer sur le public familial qui fréquente le Bois des Rêves. On va étudier des alternatives, en fonction des moyens, en gardant l’eau et la nature comme fil rouge. »