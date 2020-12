L’opposition socialiste estime que la mesure soutiendrait les commerçants.

La demande est déjà venue sur la table du conseil communal de la part d’autres partis de la minorité et cette fois, c’est via un communiqué de presse que PluS a demandé à la majorité MR-PS de suspendre le stationnement payant dans le centre-ville.

Les socialistes rappellent que le 1er décembre, les magasins non alimentaires ont pu rouvrir leurs portes et estiment que les autorités communales pourraient à leur tour faire un geste de soutien. Il s’agirait de permettre l’utilisation du disque de stationnement pour pouvoir rester deux heures dans les zones payantes, sans alimenter les horodateurs. PluS mentionne le cas de Wavre en espérant que Nivelles suive.