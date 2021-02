Le pylône de 245 mètres de la RTBF à Wavre dynamité (PHOTOS+VIDEO) Brabant wallon S.G. L'un des deux pylônes de 245 mètres au nord de Wavre a été dynamité ainsi qu'un autre de 90 mètres.

Un grand "boum" suivi d'un deuxième. Peu après 14h ce mercredi, deux pylônes situés sur le site d'émissions de la RTBF au nord de Wavre ont été mis au sol grâce à de la dynamite placée sur trois des neuf haubans qui les retenaient.



Le premier de 245 mètres et le second 90 mètres servaient à l'émission d'ondes courtes et moyennes. Ces mâts érigés dans les années 50 étaient devenus obsolètes avec la fin des émissions diffusées en ondes courtes et moyennes et l'arrivée de la bande FM et du DAB+.



Depuis le mois de novembre, ce sont 200 mâts et pylônes qui ont été démantelés et le chantier se terminera au mois de mars. C'est donc une page qui se tourne dans l'histoire de la RTBF.



Sur les 100 hectares de la plaine de Wavre ne restent désormais qu'un pylône de 245 mètres depuis lequel sont diffusés des émissions en FM et DAB+ et des émissions télé ainsi qu'un bâtiment qui regroupe les émetteurs.