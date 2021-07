Les habitants de la venelle du Val et de la ferme de Louvranges se préparent à affronter les nouvelles précipitations ce jeudi.

Les raclettes, seaux et torchons étaient encore de sortie mercredi matin dans le quartier de Louvranges, à Wavre. Après avoir passé une partie de la nuit à nettoyer leur habitation, les riverains raclaient encore les dernières flaques d’eau dans leur habitation. La veille, en fin d’après-midi, les riverains ont été surpris par des rivières de boue depuis les hauteurs de Wavre, inondant la Venelle du Val sous 55 cm d’eau. “Le niveau d’eau est monté très vite, explique André, qui n’a jamais connu de telles inondations en trente ans. L’eau vient de plusieurs rues et elle converge dans la nôtre. On n’a pas su évacuer l’eau à l’intérieur de la maison car les avaloirs de l’extérieur ne parvenaient plus à absorber l’eau. On a dû attendre quatre heures avant que l’eau de l’intérieur ne s’évacue.”

(...)