Ancien travailleur des Forges, Daniel Félix reste perplexe face au projet de reconversion du site.

Daniel Félix a travaillé pendant 37 ans aux Forges de Clabecq et aujourd’hui, il reste un membre actif dans cette lutte engagée pour permettre aux anciens travailleurs de toucher leurs créances. Et s’il se réjouit bien évidemment de voir ce site complètement reconverti avec une nouvelle jeunesse, il n’en reste pas moins perplexe. "C’est très beau mais on va donc construire quelque chose qui va permettre aux sociétés d’engranger des bénéfices sur un terrain où, vingt ans après la faillite des Forges, plus de 1 800 familles attendent encore de toucher leurs créances. C’est tout de même assez interpellant."

L’autre axe inquiétant, c’est l’oubli. "J’ai posé plusieurs fois la question de savoir si le haut-fourneau allait être conservé mais je n’ai jamais obtenu de réponse. S’il venait à disparaître, j’ai vraiment peur qu’on oublie tout ce qu’il s’est passé ici car mis à part des gens comme moi ou mes enfants, qui va s’en rappeler s’il n’y a plus le moindre vestige ? La création d’un musée autour du haut-fourneau avait été évoquée mais sans suite pour le moment."