La ministre De Bue a commandé une étude sur les effets d’une réduction de vitesse mais elle n'est pas satisfaite des résultats.

Installés depuis plusieurs mois déjà, les portiques du radar tronçon sur la N25, dans les deux sens, entre Ways et Court-Saint-Étienne, n’attendaient plus que leur homologation. C’est désormais chose faite et ils sont prêts à flasher les automobilistes qui auraient le pied un peu trop lourd. La ministre wallonne de la Sécurité routière l’a confirmé dans sa réponse au député wallon Olivier Maroy. Elle a également confirmé le placement d’un second radar tronçon entre les Trois Burettes et Beaurieu, à Court-Saint-Étienne.