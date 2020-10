Une mauvaise note toutefois : la vitesse maximale enregistrée a été, par deux fois sur la même période, de 195 km/h !

Le doute demeurait encore jusqu’il y a quelques semaines mais c’est désormais une certitude : le radar tronçon installé le long de la N25, dans les deux sens entre Ways et Court-Saint-Étienne, est bien actif. Les premiers automobilistes verbalisés pourront en attester. Si les portiques ont été installés en décembre 2019, le radar n’est en fait actif que depuis peu.

Celui-ci livre d’ailleurs ses premiers résultats, qui nous ont été communiqués par le parquet du Brabant wallon, chargé de décider de la poursuite ou non des contrevenants. Pour rappel, le radar tronçon va calculer le temps que le conducteur a mis entre le premier et le second poteau. Si la vitesse moyenne est supérieure à ce qui est autorisé, en l’occurrence 120 km/h, il écopera d’une amende.