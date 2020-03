Le Ravel de Perwez reste ouvert mais à certaines conditions © DR Brabant wallon J.Br.

Seul un usage pédestre y est autorisé pour le moment!





Le gouvernement l'a encore répété: il est important de sortir de chez soi pour s'oxygéner. Mais pas à n'importe quelle condition ni n'importe comment non plus. Si certains ont décidé de couper l'accès à leur Ravel,ce n'est pas le cas du côté de Perwez où l'on a pris des dispositions très strictes concernant son utilisation. "Le Ravel vous est ouvert moyennant le respect des règles de distanciation sociale et celui-ci doit être réservé aux riverains proches dans le cadre de leur pratique sportive", précisent les autorités communales.



Pas question donc de prendre votre voiture pour venir y faire un petit tour. Pour ces raisons, seul l'usage pédestre y est d'ailleurs autorisé. "Soyons plus précis concernant les vélos : restez à distance raisonnable de votre domicile (pas la peine de traverser tous les villages). Les petites sorties pour prendre l'air sont autorisées mais les sorties en groupe sont interdites. Enfin, si vous sortez à deux avec un enfant à vélo, il n'y a pas de souci mais gardez vos distances"



Ce n'est qu'en respectant ces règles strictes que tout le monde viendra à bout du virus. Dans le cas contraire, le confinement pourrait se prolonger et les amendes pour non-respect se multiplier.