Le recyparc d'Ittre rouvre ses portes ce jeudi après six mois de fermeture Brabant wallon J.Br. Il était fermé depuis le 6 janvier dernier afin de réaliser des travaux d’agrandissement et de réaménagement. © AVPRESS

Bonne nouvelle pour les habitants de la région: après une fermeture de plus de six mois afin d'y réaliser divers travaux d'agrandissement et de déménagement, le recyparc d'Ittre rouvre officiellement ses portes ce jeudi 17 septembre. Quelques 650.000 € ont été investis pour le remettre complètement à neuf.



"Nous tenons à remercier les habitants de leur patience et espérons que ceux-ci seront heureux de retrouver un recyparc complètement remodelé, plus grand, plus pratique et répondant mieux à leurs attentes", expliquent les responsables d'in BW.



Le recyparc d’Ittre est le premier à faire l’objet d’un programme de rénovation.



Au total, 13 des 17 recyparcs d’in BW seront rénovés, agrandis voire déménagés dans les années qui viennent.



Celui de Perwez a également fermé ses portes le 3 août dernier pour une période d’environ un an.