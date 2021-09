Le recyparc de Perwez est le deuxième du Brabant wallon à être totalement rénové. Les autres vont suivre et de nouveaux vont même être créés.

Le recyparc de Perwez, est le deuxième recyparc de l’inBW à avoir fait l’objet d’un important programme de rénovation, de réaménagement et d’agrandissement après celui d’Ittre, qui a rouvert ses grilles il y a un an presque jour pour jour", a rappelé Hadelin de Beer, le vice-président de l’inBW, hier matin alors que l’on inaugurait le recyparc rénové de Perwez dont l’installation avait, au fil des années, souffert de l’âge et de l’usure.

(...)