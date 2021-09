Si vous devez vous rendre au recyparc de Tubize (Chemin Massart), ne traînez plus. En effet, celui-ci sera complètement fermé à la population à partir du 20 septembre prochain.

Il ne s’agit pas d’une fermeture définitive, bien évidemment, mais d’importants travaux y sont programmés et ceux-ci débuteront le 27 septembre. L’idée est d’agrandir le site et de complètement le réaménager. Mais un chantier pareil ne se fait pas du jour au lendemain. C’est le moins que l’on puisse écrire puisque le recyparc tubizien sera fermé… jusqu’en septembre 2022. Soit près d’une année complète !

Les travaux s’étaleront sur 130 jours ouvrables. "Nous espérons, par conséquent, rouvrir les installations fin août, début septembre 2022, expliquent les responsables d’in BW. Le chantier est toutefois susceptible de se prolonger en fonction des conditions climatiques."

Durant cette période, les usagers sont invités à fréquenter les autres recyparcs du réseau mutualisé d’in BW, notamment ceux d’Ittre, de Braine-le-Château, de Braine-le-Comte et de Rebecq.

Pour rappel, le recyparc de Tubize est le troisième à faire l’objet d’un programme de rénovation complet. Celui d’Ittre a rouvert ses grilles en septembre 2020 et celui de Perwez est fermé depuis le mois d’août 2020. La réouverture est attendue d’ici quelques jours. Au final, dix autres des 17 recyparcs d’in BW seront rénovés, agrandis voire déménagés dans les années qui viennent. Une transformation complète qui vise à mieux accueillir les utilisateurs et à fonctionner de la manière la plus optimale possible. En attendant, pour la cité du Betchard, les grilles seront fermées dans quelques jours et pour de nombreux mois.

J.Br.