Cela fait plus d’un an désormais que l’on sait que l’actuel recyparc rixensartois est amené à disparaître. Devenu obsolète à plus d’un titre et causant de nombreux problèmes de mobilité, son déménagement n’est plus qu’une question de temps. En décembre 2019 déjà, l’InBW annonçait étudier 2-3 pistes de terrain susceptibles d’accueillir ses nouvelles infrastructures. Désormais, l’une de ces pistes, située à Ottignies-LLN - mais à la lisière de Rixensart - semble se dégager.