Quelque 230 animaux ont été accueillis au refuge durant ces deux mois d’été.

La période de confinement s’était révélée positive pour Sans Collier. Le refuge situé à Perwez avait enregistré une forte diminution des abandons d’animaux, estimée à environ 35 % par rapport à un an plus tôt. Même si les adoptions avaient diminué également, cette baisse d’abandons avait permis à la structure de respirer. Son taux d’occupation était descendu à 60 %, du jamais vu.

Mais les équipes du refuge ont vite déchanté. Dès la fin mai et le début du déconfinement, les abandons et les demandes de prises en charge sont repartis à la hausse. Entre fin mai et fin août, Sans Collier a pris en charge jusqu’à 420 animaux.