Depuis que le hall des sports Baudouin Ier de Jodoigne a été victime d’une tempête en juin 2016, les avis vont bon train pour évoquer les projets de réaffectation du site. La Ville n’a jamais caché son intention d’y développer des activités pour les jeunes, en visant le public des adolescents. Pour les plus petits, le parc communal a récemment fait peau neuve, avec d’ailleurs un sacré succès puisqu’il est continuellement noir de monde dès que le soleil apparaît.

Le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, aimerait qu’il en aille ainsi également sur le site de l’ancien hall, à côté des installations du club de football, mais aussi du skatepark et CEPES : "Le site est idéal pour des aménagements destinés aux jeunes. Le skatepark rencontre un certain succès et on va l’améliorer en y installant un bowl (NdlR : module de skatepark ayant la forme d’une cuvette plus ou moins profonde aux parois arrondies) pour répondre à une demande importante. Cela va renforcer l’attractivité du skatepark."

(...)