La commune de Tubize s’attelle à réparer les erreurs du passé.

Il y a quelques jours, des habitants de Clabecq (Tubize) se sont insurgés du sort réservé à leur cimetière : de nombreuses pierres tombales avaient été retirées, et les corps des défunts déplacés dans un ossuaire.

Scandaleuse pour certains, cette décision est pourtant synonyme de bonne gestion : les cimetières n’étant pas extensibles à souhait, il faut supprimer les sépultures les plus anciennes pour faire place aux nouveaux défunts. "Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2012, on courait à la catastrophe, indique le bourgmestre tubizien Michel Januth (PS). Il n’y avait plus de place nulle part. J’ai demandé un état des lieux global et on a constaté que les anciennes majorités n’avaient aucun plan de gestion de concessions."