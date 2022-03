Une institution de l'Horeca nivellois va fermer ses portes le 27 mars prochain. L'hôtel restaurant Au Duc de Brabant avait été repris par Pol et Marie-Christine Rocher voici 35 ans. Depuis le décès de Pol en 2018, Marie-Christine tient la boutique avec un cuisinier et sa fille, en renfort. Quand ils ont repris voici 35 ans, le restaurant était fermé depuis huit mois.

"Les précédentes avaient fait faillite", raconte Marie-Christine, derrière ses fourneaux, à TVCom. "Du coup, on a dû tout relancer. Beaucoup de personnes venaient nous réclamer de l'argent mais nous, on n'avait rien à voir avec les précédents. Au début on a eu un peu dur mais on n'a jamais dû faire de la publicité, c'est les gens qui faisaient notre publicité."

Cuisine traditionnelle à prix doux, Pol faisait des plats mijotés, verre du patron,etc. "les gens aimaient". Au Duc de Brabant travaillait aussi la cuisine de saison : il y avait la saison de la choucroute, du cassoulet, du couscous, "mon mari faisait des tripes aussi. On faisait encore des pieds de porcs, nos terrines nous-mêmes". Autre spécialité maison : le frappé Calvados dont personne ne connaît la recette, sans oublier LA spécialité locale : l'incontournable tarte al djote.

© DR

"J'ai l'âge d'être pensionnée et j'ai des problèmes de jambes. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais encore continué", poursuit Marie-Christine. La fille de Marie-Christine et Pol ne reprendra pas l'affaire familiale. Le confinement lui a fait prendre conscience que la vie de famille était peu compatible avec la gestion d'un restaurant. Racheté par la pharmacie voisine, l'illustre hôtel restaurant devrait être rasé.