Depuis douze ans, le restaurant propose une savoureuse cuisine franco-belge.

À deux pas de la Grand-Place de Nivelles, dans la petite rue Sainte-Anne, se cache un de ces restos façon bistro dans lesquels on aime s’attabler. On est reçu tout sourire par le responsable de salle qui nous guide à notre table. Nous voilà déjà contents d’être là, entre les poutres, le papier peint contemporain et les bouteilles d’alcool alignées sur les étagères du mur du fond. On est tout de suite agréablement surpris par le faible brouhaha de la pièce, grâce à la petite dizaine de tables qui compose la salle.

Depuis notre table, on entrevoit par la lucarne le chef concentré qui s’active seul derrière ses fourneaux. Aidé par un jeune commis, il envoie les plats les uns à la suite des autres, sans négliger le moindre détail à la présentation. Et quand on ne vient pas chercher les assiettes assez rapidement, le chef va les porter lui-même. "J’aime bien me balader, aller à la rencontre des clients", confie Nicolas Michiels.

C’est que le patron met un point d’honneur au service et à la satisfaction de ses convives. "Je veux un service et un accueil soignés, que les clients qui ont passé une mauvaise journée, passent quand même un bon moment ici et repartent avec le sourire", poursuit le chef, à la barre depuis douze ans et depuis sept ans sans son associé Benoît Degembe, parti à l’Auberge de Thines. Depuis, le succès est au rendez-vous. Pour une table un samedi, il faudra venir… en avril. Pour la Saint-Valentin, l’établissement a dû refuser… 700 appels !

Dans l’assiette, c’est certes classique mais c’est généreux, savoureux et surtout sans chichis. Tout est clair : on mange ce qu’on a commandé et on identifie les ingrédients. "Si on a commandé un plat avec de la truffe, on voit la truffe. Tout n’est pas mélangé comme on le voit souvent désormais."

Tout est fait maison

Les produits sont frais et les préparations sont faites maison, de la sauce aux desserts, en passant par la glace. Et ça se goûte.

Nous avons pris un menu à 55 euros, composé de deux amuse-bouche, de deux entrées, un plat et un dessert. On a fondu pour le tartare de thon rouge et de coquilles Saint-Jacques et son émulsion de citron aux herbes. Le filet de turbotin avec les spaghettis de légumes mérite aussi d’être mentionné. Enfin, le croquant aux deux chocolats et sa crème brûlée nous a conquis.

Mais l’adresse est avant tout réputée pour son moelleux au caramel, dont la recette est gardée bien précieusement par le chef, qui fait jalouser bon nombre de restos de la cité aclote. Pas inclus dans le menu, il faudra que l’on revienne !

Enfin, côté prix, deux menus sont proposés : à 37 et 55 euros. Le premier change tous les mois, le second tous les trois mois. Les plats de viande et de poisson sont affichés à environ 20 euros, ce qui est franchement démocratique pour la qualité proposée. Le lunch est à 21 euros (entrée, plat) et le business lunch est à 30 euros avec deux verres de vin et dessert.

Dis-moi où ?

Rue Sainte-Anne 5

1400 Nivelles

067 64 64 64