Gérant environ 3 200 maisons et appartements publics dans les communes de l’ouest du Brabant wallon, la Société des habitations sociales du Roman Païs (HSRP) est aujourd’hui engagée dans différents plans de rénovation de son parc de logements. L’idée est d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, dans un objectif de durabilité mais aussi pour diminuer le montant des factures des locataires et donc augmenter leur pouvoir d’achat.

"Dans cette logique, nous avons réfléchi à d’autres pistes d’investissements et nous avons pensé à la mise en œuvre d’un système de voitures partagées, explique le président des HSRP, Pierre Huart. Posséder une voiture, surtout à l’heure actuelle quand un plein coûte plus de 50€, cela a un impact non négligeable sur le budget d’un ménage. Une voiture partagée nous permet aussi d’affronter une autre difficulté: les soucis de mobilité et de stationnement dans certains quartiers."

(...)