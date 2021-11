L’année dernière, c’est un peu contraint et forcé que saint Nicolas avait annulé sa visite annuelle à Wavre. Depuis 2010, cette visite est unanimement appréciée des familles qui viennent d’un peu partout en Wallonie et ils sont souvent plus de 10 000 à pousser les portes du "Royaume de saint Nicolas".

Ce "Royaume", c’est une aventure féerique de 45 minutes, dans un univers scénarisé, proposée à l’hôtel de ville où plus de 85 comédiens, mimes, conteurs, chanteurs et musiciens se relaient pour emmener les enfants et leur famille vers le trône du grand saint. La traversée du "Royaume" est une balade interactive ponctuée de lectures de contes, de musique et de magie. Cette année, l’atmosphère du royaume sera axée sur les contes de fées.

(...)