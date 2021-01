C’était dans l’air depuis quelques jours, le comité de concertation réuni vendredi soir a confirmé l’interdiction des voyages non-essentiels à l’étranger jusqu’au 1er mars. La décision n’était pas une grande surprise et beaucoup de Belges ont pris les devants, soit en annulant leurs vacances, soit en partant cette semaine, avant qu’il ne soit trop tard. Et en privilégiant la Suisse plutôt la France où la fermeture des remontées mécaniques a été prolongée.

Ce “rush” sur les départs en vacances d’hiver, on l’a ressenti chez Martin Sport, magasin spécialisé dans les équipements de ski, à Wavre. “C’était plutôt calme début janvier mais toute cette semaine, le rythme a été soutenu, confirme Jacques Martin, le gérant. Depuis trente ans, à la même période, les étudiants finissent leurs examens et se lâchent. On est dans une région où les parents ont les moyens et ont généralement des maisons en Suisse.”