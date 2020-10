On est passé de 80 sablières dans les années 1980 à seulement 3 aujourd’hui.

Depuis toujours, le sous-sol brabançon wallon attire l’intérêt de multiples acteurs économiques wallons et belges. Pour beaucoup, la Jeune Province est la seule région de Belgique où l’on trouve autant de sable de qualité. "Le sable du type bruxellien que l’on retrouve à travers toute la province offre plusieurs avantages, note André Antoine. Sa qualité est à ce point excellente qu’on peut l’utiliser à la fois pour la construction et pour les applications industrielles. Sa localisation au Centre de notre pays et au Sud de Bruxelles permet de réduire les coûts de transport particulièrement onéreux."