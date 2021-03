Le chantier du centre spécialisé a pris plusieurs mois de retard suite à la faillite de l’entrepreneur et à la crise sanitaire.

Les maçonneries sont presque terminées et l’enveloppe du bâtiment doit arriver la semaine prochaine. Le chantier du second refuge de Sans Collier, sur le site historique de l’ASBL en bordure de la N4 à Chastre, prend forme. La crise sanitaire et la faillite de l’entrepreneur ont provoqué un retard de plusieurs mois et, au lieu d’une inauguration au printemps 2021, ce sera plutôt début 2022. Il s’agira à la fois d’un foyer pour animaux en fin de vie ou traumatisés et d’une pension sociale pour aider les propriétaires qui ne sont plus en mesure de garder leur animal.